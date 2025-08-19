Sporting Sala Consilina. Svelato il calendario di Serie A Futsal 2025/2026, si comincia il 27 settembre
E’ stato svelato in diretta tv su Sky Sport 24, alla presenza del Presidente della Divisione Calcio a 5 Stefano Castiglia, il calendario della Serie A di Calcio a 5 in cui milita anche lo Sporting Sala Consilina. La regular season della 42^ edizione prenderà il via dal 27 settembre.
Quattro i weekend di sosta più la finestra per EURO 2026 tra gennaio e febbraio, sei i turni infrasettimanali, l’ultima giornata è prevista per il 2 maggio.
Questi gli incontri che vedranno protagonista la squadra dei Presidenti Detta, che quando gioca in casa disputa i match al Palazzetto dello Sport di San Rufo: Sporting Sala Consilina – Napoli Futsal (andata 27 settembre, ritorno 10 febbraio 2026), Fortitudo Pomezia – Sporting Sala Consilina (andata 4 ottobre, ritorno 14 febbraio 2026), Sporting Sala Consilina – Came Treviso (andata 7 ottobre, ritorno 17 febbraio 2026), L84 Torino – Sporting Sala Consilina (andata 11 ottobre, ritorno 21 febbraio 2026), Sporting Sala Consilina – Active Network (andata 25 ottobre, ritorno 28 febbraio 2026), Global Work Capurso – Sporting Sala Consilina (andata 8 novembre, ritorno 10 marzo 2026), Sporting Sala Consilina – Ecocity Genzano (andata 15 novembre, ritorno 14 marzo 2026), CDM Futsal – Sporting Sala Consilina (andata 22 novembre, ritorno 21 marzo 2026), Sporting Sala Consilina – Roma 1927 (andata 29 novembre, ritorno 4 aprile 2026), Sandro Abate – Sporting Sala Consilina (andata 6 dicembre, ritorno 18 aprile 2026), Sporting Sala Consilina – Pirossigeno Cosenza (andata 13 dicembre, ritorno 21 aprile 2026), Feldi Eboli – Sporting Sala Consilina (andata 27 dicembre, ritorno 25 aprile 2026), Sporting Sala Consilina – Saviatesta Mantova (andata 3 gennaio 2026, ritorno 28 aprile 2026), Meta Catania – Sporting Sala Consilina (andata 10 gennaio 2026, ritorno 2 maggio 2026).
