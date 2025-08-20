Ha lasciato nello sconforto la notizia della prematura scomparsa del 24enne Zakaria Jerari, portiere del Real Bellizzi che ieri ha perso la vita in seguito ad un improvviso malore.

A darne ufficialmente l’annuncio è stata la Società sportiva che ieri aveva in programma la sua presentazione ufficiale.

“Avevi solo 24 anni. Un’età in cui si sogna. In cui si lotta. In cui si costruisce. E tu eri così: sempre a disposizione, sempre leale, sempre pronto. Una vita con noi – scrivono sui social del Real Bellizzi -. Una vita fatta di allenamenti, trasferte, parole dette sottovoce, spogliatoi condivisi, strette di mano, sorrisi semplici. Una vita da uomo vero. Avresti continuato anche quest’anno, con quella discrezione che era solo tua, con quella dedizione che tutti ti riconoscevano. E invece oggi ci fermiamo. Tutto si blocca. Il calcio oggi non conta. Conta solo il vuoto. Conta solo l’amarezza. Conta solo il dolore. Lo sai che noi ti aspetteremo ogni giorno, ogni allenamento, ogni volta che ci sarà da cominciare. Lo spogliatoio avrà sempre un posto per te“.

Il Presidente del Comitato Regionale Campania FIGC LND Carmine Zigarelli, il Consiglio direttivo e il Comitato sono profondamente addolorati per l’improvvisa scomparsa di Zaka e pubblicamente hanno inviato un abbraccio alla famiglia e al Real Bellizzi.