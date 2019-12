Sospetto liquido bianco nel fiume Sant’Antuono a Polla. Scattano i controlli

Un sospetto liquido di colore bianco è apparso, questa mattina, nel fiume Sant’Antuono di Polla.

Sul posto sono intervenuti prontamente la Polizia Municipale di Polla e l’assessore con delega all’Ambiente Giuseppe Curcio, preoccupati per la situazione.

“Appena giunti sul posto abbiamo allertato i Carabinieri Forestali, che si occuperanno dei rilievi e delle opportune analisi – ha sottolineato l’assessore Curcio -. Visivamente non si può dedurre nulla quindi ora tocca aspettare i risultati. Il liquido però non desta particolare preoccupazione in quanto non rilascia alcun odore, quindi pare non sia associabile a sostanze pericolose, residui chimici o idrocarburi“.

Saranno quindi i Carabinieri Forestali ad occuparti della campionatura del liquido e degli opportuni accertamenti.

“Non sembra ci sia nulla di preoccupante – continua Giuseppe Curcio -. Il colore del liquido chiaro, associabile a quello del latte, e, ripeto, non rilascia odore acre“.

