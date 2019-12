Nuova raccolta sangue all’Ospedale “Luigi Curto” di Polla organizzata dal Gruppo Fratres Vallo di Diano.

L’appuntamento è per la domenica pre natalizia del 22 dicembre presso il Centro Trasfusionale del nosocomio pollese.

Si potrà donare sangue dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e fare un “regalo vitale – dicono gli organizzatori – al nostro prossimo bisognoso. Una buona azione anche per fare gli auguri di serene feste. Come sempre vi aspettiamo in tanti!”

– Antonella D’Alto –