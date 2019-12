L’ELIM IperPolla si apre all’era digitale. Dal 1° gennaio al via le vendite del negozio online

Da oggi ELIM IperPolla intercetta appieno le nuove tendenze che impone l’era digitale, chiudendo il 31 dicembre prossimo le saracinesche dello storico punto vendita di Polla e concentrando le proprie risorse alle vendite online, attraverso il nuovo sito www.elim.shop .

Questo nuovo percorso prenderà il via il 1° gennaio prossimo, con l’obiettivo di consolidare un progetto avviato da più di un anno che già riscuote dei buoni risultati soprattutto dal nord Italia e da tutta la fascia nord europea.

“L’idea – riferiscono i titolari della storica azienda di Polla – è quella di allargare le nostre aree di vendita, sviluppare e contribuire la conoscenza dei prodotti locali e tra gli aspetti positivi sicuramente non mancano la disponibilità di un negozio aperto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. In questo modo, inoltre, si avrà la possibilità di comparare i prezzi per scegliere il più conveniente, risparmiare tempo prezioso e scegliere tra una grande varietà di offerte e prodotti anche di nicchia, ricevendoli comodamente a casa”.

All’interno del sito sono presenti oltre 5.000 referenze, catalogate per settore merceologico proprio come fosse una corsia di reparto e all’interno ulteriori filtri di ricerca per affinare ed aiutare l’acquirente a ricercare il prodotto al quale si è interessati. All’interno del sito, inoltre, è sempre presente una barra di ricerca efficace e finalizzata alla ricerca delle “keyword” (parole chiavi), con particolare attenzione ai prodotti correlati e consigliati dal reparto online dell’azienda.

Le spedizioni prevedono un contributo minimo di 5 euro per distanze di consegna inferiori ai 20 km dalla sede di Polla e nessuna spesa di spedizione, in Italia, per spese superiori ai 99 euro.

I contatti utilizzabili per questa nuova esperienza di spesa on line presso l’Elim IperPolla sono: il sito www.elim.shop , la pagina social www.facebook.com/elimshoponline/ ed il numero WhatsApp dedicato (+39) 351 886 8880.

– redazione –