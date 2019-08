Aveva somministrato il metadone al figlio di pochi mesi che aveva problemi di respirazione, per questo era stata denunciata. Ma la donna, tossicodipendente di origini straniere ma che da tempo risiede a Battipaglia, nei giorni scorsi si è resa protagonista di un altro episodio allarmante.

Come si legge sul quotidiano “Il Mattino“, pochi giorni fa il piccolo è stato nuovamente ricoverato nell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia a causa della febbre alta. Di sera la madre si è barricata in ospedale per vederlo, minacciando il suicidio. Un gesto che ha scatenato tensione tra i sanitari che sono stati costretti ad allertare la Polizia. Gli agenti, giunti in ospedale, sono riusciti a tranquillizzare la donna.

Il bambino nel frattempo resta sotto osservazione dei medici e toccherà alla Procura della Repubblica adottare ulteriori provvedimenti nei confronti della madre per tutelare il piccolo.

I fatti risalgono allo scorso mese di luglio quando di notte la donna è arrivata in Pronto Soccorso con il figlio in gravi condizioni. Fu lei stessa a rivelare ai medici di avergli somministrato del metadone pensando potesse essere d’aiuto per i suoi problemi respiratori.

Sembrerebbe che alla donna sia stato già tolto un altro figlio.

– Chiara Di Miele –

