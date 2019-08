Incendio nella Zona Industriale di Battipaglia. Intossicati due volontari e due vigili del fuoco

Ancora fiamme a Battipaglia dove ieri pomeriggio è scoppiato un incendio di vaste proporzioni in località Taverna, nei pressi della Zona Industriale della città. Dopo il rogo che lo scorso 3 agosto ha mandato in fumo i rifiuti della New Rigeneral Plast, mettendo in ginocchio un’intera cittadina, ieri è toccato a sterpaglie e canneti all’interno di un terreno confiscato alla criminalità organizzata.

Sul posto sono intervenute le squadre antincendio della Protezione Civile di Battipaglia, in sinergia con i Vigili del Fuoco. Le fiamme si sono propagate anche in altri canneti e sterpaglie nelle vicinanze del terreno da cui hanno preso origine.

L’incendio ha costretto all’evacuazione di alcune famiglie dalle abitazioni confinanti con i terreni coinvolti ed il ricovero al Pronto Soccorso di Battipaglia di due volontari antincendio della Protezione Civile e di due vigili del fuoco. Tutti e quattro sono rimasti sotto osservazione in ospedale, ma fortunatamente sono fuori pericolo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia Municipale e la Croce Verde di Battipaglia.

– Chiara Di Miele –