Era tornato a casa come faceva ogni due settimane, con il cuore diviso tra il Nord e il Sud, tra il lavoro e la famiglia.

Demetrio Lettieri, 29 anni, è morto in un tragico incidente stradale a Policastro, a pochi passi da casa, in sella alla sua Kawasaki 750.

A spezzare la sua giovane vita è stato uno schianto contro un mezzo agricolo guidato proprio dal padre, che ha visto morire il figlio davanti ai suoi occhi senza poter fare nulla.

Demetrio lavorava a Cairo Montenotte, in Liguria, per una ditta specializzata nella posa della fibra ottica, fondata da un imprenditore originario di Policastro. Era parte di una squadra di tecnici instancabili, sempre in viaggio tra cantieri e sottosuoli, a tessere la rete invisibile che connette l’Italia. Un mestiere faticoso, spesso lontano da casa, ma che lui svolgeva con serietà, competenza e orgoglio.

Nonostante la distanza, non mancava mai di tornare nel suo paese per rivedere il padre, gli amici, i luoghi dell’infanzia. Era cresciuto a Policastro, vicino alla ferrovia, in una casa semplice, costruita più sull’amore che sul cemento. La madre, tedesca, era tornata in Germania quando lui era piccolo, portandosi i due fratelli. Demetrio era rimasto con il padre, originario di Rofrano.

Il rapporto tra padre e figlio era forte e fatto di silenzi, lavoro, rispetto. Venerdì notte Demetrio era tornato a casa per il weekend ed aveva preso la sua moto per un breve giro. Poi la tragedia: l’impatto con il motocarro del padre.

L’uomo è rimasto sul posto fino alla fine accanto al corpo del figlio, distrutto dal dolore. Dopo ore ha ceduto allo shock ed è stato ricoverato all’ospedale di Sapri.

Demetrio era un ragazzo buono, sempre disponibile, con il sorriso sincero e la testa sulle spalle. Chi lo ha conosciuto lo ricorda per la sua gentilezza, per l’impegno sul lavoro, per l’amore verso il padre. La sua scomparsa lascia un vuoto che nemmeno il tempo potrà colmare.

Policastro piange un figlio vero, cresciuto in silenzio, andato via in silenzio.

Articolo correlato:

18/10/2025 – Tragico scontro tra un motocarro e una moto a Policastro. Perde la vita un giovane del posto