Le Guardie Ambientali della Riserva Naturale Foce Sele-Monte Eremita Marzano, l’Accademia Kronos e l’Associazione NOETAA, dopo un pattugliamento lungo la sponda del fiume Sele, hanno trovato un ingente quantitativo di rifiuti.

Sono stati ritrovati rifiuti ingombranti e urbani, tubazioni, cartucce da caccia vuote e comprensive di capsule, video cassette, CD, vetro e cassette di plastica.

Gli operatori hanno presentato denuncia agli Uffici del Comando di Polizia Municipale di Capaccio Paestum e gli agenti hanno immediatamente dato il via alle indagini del caso per risalire agli autori, responsabili di abbandono di rifiuti in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di aver distrutto un’area protetta e di imbrattamento del suolo pubblico.

Le Guardie dell’Accademia Kronos e il NOETAA continueranno i pattugliamenti per riportare ordine e senso civico, unitamente agli agenti della Polizia Locale.