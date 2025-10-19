Perde la vita anziana di Sant’Arsenio coinvolta nell’incidente tra San Pietro al Tanagro e Atena Lucana
Si è purtroppo spenta nella notte l’anziana rimasta coinvolta in un incidente nel pomeriggio di ieri sul rettilineo che da San Pietro al Tanagro porta ad Atena Lucana.
Giovanna Boccia, 85enne, è morta nel reparto di Rianimazione del “Curto” di Polla nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita.
Restano stabili, invece, le condizioni del marito che viaggiava insieme a lei in una Fiat Punto: anche lui si trova nel reparto di Rianimazione.
La coppia di Sant’Arsenio, per cause al vaglio degli inquirenti, si è scontrata con una Peugeot con dentro tre persone di Sala Consilina.
La salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
