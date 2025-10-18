Un tranquillo pomeriggio d’autunno si è trasformato in tragedia oggi, poco dopo le 13, in località Pantano/Isca del Mulino a Policastro Bussentino, nel comune di Santa Marina.

Demetrio Lettieri, di 29 anni, ha perso la vita in un grave incidente stradale.

Il ragazzo era alla guida della sua moto quando, per cause da accertare, si sarebbe scontrato violentemente con il motocarro condotto dal padre, in una zona interna di Policastro nei pressi del vecchio forno.

I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto: gli operatori del 118 e un’ambulanza della New Geo hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo ma ogni sforzo si è rivelato vano. Il giovane è deceduto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Sapri, che hanno effettuato i rilievi per cercare di chiarire la dinamica dell’accaduto. L’area è stata transennata e la strada è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.

Nel frattempo, è stato allertato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lagonegro, atteso per disporre gli accertamenti del caso.

La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomento e dolore nella piccola comunità cilentana. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social, mentre amici e conoscenti si sono stretti attorno alla famiglia della vittima, distrutta da una perdita così improvvisa quanto inaccettabile.