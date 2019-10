Sicurezza sul lavoro. Sequestrato un cantiere sulla SP 276 che collega Viggiano e Villa d’Agri

Pericoli concreti legati alla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Con questa motivazione il personale ispettivo del reparto Medicina del Lavoro dell’Asp di Potenza ha sottoposto a sequestro un cantiere situato lungo la “Strada Provinciale 276 dell’Alto Agri”, che collega i territori di Villa d’Agri di Marsicovetere con Viggiano.

Secondo gli ispettori intervenuti, durante le verifiche sono emersi seri pericoli per i lavoratori all’interno del cantiere, vista la necessità di effettuare lavori in altezza e anche scavi non protetti. Il cantiere è situato in prossimità del chilometro 42+150 della Sp 276 dell’Alto Agri.

La strada l’8 luglio scorso è stata chiusa a seguito di una ordinanza della Provincia di Potenza datata 28 giugno, proprio per consentire i lavori di messa in sicurezza di un ponte e la riparazione delle lesioni presenti sulla muratura e sulla superficie esterna, oltre alla demolizione del cordolo porta barriere e la rimozione della ringhiera metallica, per installare barriere adatte.

I controlli dell’Asp di Potenza sono stati effettuati nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo sull’applicazione della normativa tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’azienda che stava portando avanti i lavori adesso dovrà rimuovere ogni situazione di pericolo, come emerso dai controlli degli ispettori dell’Asp, e dovrà garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori impegnati nel cantiere.

– Claudio Buono –