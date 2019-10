Raccolta differenziata da record a Potenza. In tre anni è passata dal 25% al 64%

Crescita record per la raccolta differenziata a Potenza. In tre anni è passata dal 25% al 64%. I dati, presentati oggi dal Comune e da CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) mostrano una crescita superiore alle aspettative, con un trend che si attesta per i primi 8 mesi del 2019 su una media del 64% e punte che superano il risultato record del 67%.

Una crescita costante negli ultimi anni, da quando Comune di Potenza e CONAI hanno iniziato a lavorare insieme: nel 2016 la media di raccolta differenziata si attestava infatti al 25,71%, mentre già nel 2017 cresceva al 48,12% e nel 2018 raggiungeva il risultato del 63%. Dati in ulteriore crescita nel 2019, con punte al 67%.

“Prosegue il cammino sinergico e virtuoso intrapreso con CONAI che ringrazio per il prezioso supporto fornito e che continua a offrirci, con professionalità e grande esperienza – commenta il Sindaco di Potenza Mario Guarente – Ma il mio grazie va soprattutto ai cittadini di Potenza che hanno saputo raggiungere risultati di indubbio rilievo, in grado di collocarci tra gli esempi positivi a livello nazionale, nell’ambito della raccolta differenziata dei rifiuti”.

Alla conferenza stampa di oggi hanno preso parte, oltre al Sindaco Guarente, il Responsabile Area Progetti Territoriali Speciali CONAI Fabio Costarella, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Potenza Alessandro Galella e l’Amministratore unico dell’azienda rifiuti ACTA Roberto Spera.

“Casi come quello di Potenza – afferma Fabio Costarella di CONAI – sono la prova che anche le regioni del Sud possono riscoprirsi virtuose nel recupero dei rifiuti di imballaggio. L’Italia, purtroppo, è ancora un Paese che in questo viaggia a due velocità. Eppure, dove c’è una chiara volontà politica, si possono ottenere in poco tempo grandi risultati”.

– Antonella D’Alto –