A seguito del sequestro effettuato a Capaccio Paestum di 1,3 tonnellate di merce spacciate per prodotti Made in Italy è giunto il plauso del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

“L’operazione, condotta dai Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Salerno, insieme ai militari dell’Arma territoriale, al personale dell’ICQRF di Napoli e ai funzionari del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Salerno ha scongiurato un potenziale pericolo per la salute dei consumatori e ha evitato che la merce potesse essere commercializzata indicando l’Italia come origine – ha commentato il ministro Francesco Lollobrigida – L’intervento dell’ICQRF e delle Forze dell’ordine ha garantito ancora una volta sicurezza e legalità, pilastri imprescindibili a tutela dei cittadini e delle nostre filiere agroalimentari”.

Le derrate alimentari sono risultate prive di tracciabilità e di etichettatura, in cattivo stato di conservazione e provenienti da Algeria e Marocco. Il sequestro è avvenuto in un deposito di alimenti etnici di oltre 1.000 mq e situato nel seminterrato di uno stabile.

