Il 21 settembre a Sant’Arsenio donazione di sangue con Avis
Domenica 21 settembre sarà una giornata dedicata alla donazione di sangue a Sant’Arsenio.
Avis Salerno sarà presente, infatti, con l’autoemoteca nella piazza antistante il Municipio dalle 8 alle 10.30.
E’ richiesta la prenotazione per organizzare l’iniziativa telefonando ai numeri 089233600 oppure 0892754595 il mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19. Il venerdì si possono contattare i numeri telefonici dalle ore 9 alle 10.30.
Avis fa sapere che durante la donazione possono essere richiesti gli esami PSA, THS, colesterolo HDL, ferritina ed altri.
I donatori potranno ritirare un omaggio offerto da Avis Salerno.