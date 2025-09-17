Capaccio: chiuso un deposito di alimenti etnici, sequestrate 1,3 tonnellate di prodotti in cattivo stato di conservazione
Controllo dei Carabinieri del Reparto per la Tutela Agroalimentare di Salerno a Capaccio Paestum.
In seguito ad alcuni controlli nell’ambito delle attività per la sicurezza dei consumatori i militari, in sinergia con il personale dell’ICQRF di Napoli (Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari) e funzionari del locale Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Salerno, hanno chiuso un deposito di alimenti etnici di oltre 1.000 metri quadrati ubicato nel seminterrato di uno stabile lungo la Strada Statale 18 in località Sabatella.
Sono state sequestrate in tutto circa 1,3 tonnellate di derrate prive di tracciabilità, etichettatura ed in cattivo stato di conservazione, importate in particolare da Algeria e Marocco.
I locali ispezionati, inoltre, sono risultati in pessime condizioni igienico-sanitarie e privi dei requisiti minimi per lo svolgimento dell’attività.