Nei giorni scorsi a Salerno un uomo è stato arrestato per spaccio di droga.

Il personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di perquisizione avrebbe trovato in possesso dell’uomo 31 dosi di cocaina e 11 di eroina, per un peso complessivo di circa 11 grammi. Inoltre, pare avesse 585 euro in contanti.

L’attività si inserisce nella costante azione di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, che la Polizia di Stato porta avanti quotidianamente sul territorio della provincia di Salerno.