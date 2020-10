Scuole chiuse in Campania. Insorge il Coordinamento tra i Consigli di Istituto della Provincia di Salerno

Il Coordinamento tra i Consigli di Istituto della Provincia di Salerno è assolutamente contrario al punto 1.5 dell’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n.79 del 15 ottobre e chiede la riapertura immediata delle scuole di ogni ordine e grado e la riorganizzazione del trasporto pubblico.

“Gli studenti risultati positivi al Covid-19 in Campania sono circa lo 0,075% inferiori alla media nazionale (0,08%), mentre i mezzi pubblici (autobus e treni) in orari di punta viaggiano sovraffollati senza che la Regione vi ponga rimedio – affermano dal Coordinamento -. Quindi, per mascherare il fallimento del piano dei trasporti pubblici si penalizzano la scuola, gli studenti e le famiglie. Se esistono dei focolai di contagio in qualche scuola, vanno chiuse solo quelle e non tutte quelle della regione, tra l’altro, anche quelle che dovrebbero sempre essere aperte ed in cui non è stata prevista la didattica a distanza, come le materne e le primarie. Così facendo si sarà sperperato tanto denaro pubblico speso per adeguare le scuole e per garantirne la sicurezza, e si vanifica il lavoro di mesi dei DS, dei docenti e dei Consigli di Istituto, che hanno operato incessantemente per aprire le scuole e renderle sicure“.

“In Campania ci sono circa 900.000 studenti e solo 650 sono oggi positivi al Coronavirus, di questi la quasi totalità è asintomatica, significa che non dovrà essere ospedalizzato. Le scuole sono sicure quindi riempiamole subito. Il trasporto pubblico è inadeguato ed allora la Regione intervenga” concludono.

– Chiara Di Miele –