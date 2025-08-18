Si terranno domani, martedì 19 agosto, i funerali di Stefano Federico, 39enne di Castellabate che ieri è rimasto tragicamente coinvolto in un incidente lungo la Via del Mare.

Familiari e amici si riuniranno alle 18.00 nella chiesa di San Marco a Castellabate per l’ultimo saluto ad un concittadino che era molto stimato da tutti.

Oggi, nell’ospedale di Vallo della Lucania, è stata eseguita l’autopsia sulla salma che successivamente la Procura ha rilasciato alla famiglia.

Il 39enne viaggiava in sella al suo scooter quando, per cause da accertare, si è scontrato con una Volkswagen Passat guidata da un 59enne napoletano. Troppo violento l’impatto al suolo che non gli ha lasciato scampo, togliendogli la vita sul colpo. Sul tragico scontro sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli.

Stefano Federico viveva con i genitori nella frazione di San Marco. Aveva una grande passione per la musica ed era un tifoso sfegatato della Salernitana. Non a caso gli amici hanno lanciato un appello per far indossare sciarpe e maglie granata nel corso dei funerali.

“Il nostro paese si stringe in un abbraccio di vicinanza e di preghiera, nella consapevolezza che la forza della comunità può diventare sostegno e conforto” ha dichiarato il sindaco Marco Rizzo.

