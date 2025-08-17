Scontro tra auto e scooter a Castellabate. Morto un uomo del posto
Dramma questo pomeriggio lungo la Via del Mare a Castellabate.
Uno scooter Beverly con in sella un 39enne del posto e una Volkswagen Passat condotta da un 49enne di Napoli si sono scontrati per cause da accertare.
Fatale il violento impatto per il centauro che ha perso la vita sul colpo. A nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari giunti tempestivamente sul posto. Illeso, invece, l’automobilista.
Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Agropoli per i rilievi del caso.