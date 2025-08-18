Ladri in azione a Salerno nella sede dell’Agenzia delle Entrate in via degli Uffici Finanziari.

Ignoti, agendo probabilmente nei giorni scorsi mentre gli uffici erano chiusi per ferie, hanno forzato una porta posteriore per entrare e mettere a segno il colpo. L’ammontare del bottino è in corso di quantificazione.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza interna.

Un altro furto è stato tentato nella sede di un Consorzio di Cooperative Sociali a Mariconda. In questa circostanza i ladri hanno forzato una finestra e si sono introdotti negli uffici.

Hanno poi provato a rubare la cassaforte ma senza riuscirci e così si sono dati alla fuga. Anche in questo caso sono in corso le indagini per risalire all’identità della banda.