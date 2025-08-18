La dea bendata bacia Casal Velino. Vinti 80mila euro con un 5 al SuperEnalotto
La fortuna bacia il Cilento all’ultimo concorso del SuperEnalotto di sabato 16 agosto.
A Casal Velino un fortunato giocatore ha centrato un 5 da 80.237,17 euro. La giocata vincente è stata realizzata in una ricevitoria di Corso Europa.
La combinazione che ha permesso la sostanziosa vincita è: 6 – 15 – 25 – 31 – 72 – 79 – J 54 – SS 31.
Nessun 6 nell’ultima estrazione e così il Jackpot arriva a 39,5 milioni di euro in palio per questa sera.