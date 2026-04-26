Sono tre le liste presentate a Polla in vista delle prossime Elezioni Amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio.

Si mette di nuovo in gioco con la lista “Pollesi per Polla” il primo cittadino Massimo Loviso. Uomo politico di lungo corso, è stato già eletto sindaco nel 2004 e nel 2009, oltre ad essere stato vicesindaco per due mandati accanto all’indimenticato Rocco Giuliano. Nel corso della sua carriera ha guidato anche Enti sovracomunali.

Nella sua lista troviamo diversi consiglieri uscenti come Giovanni Corleto, Giuseppe Curcio (detto Santanotte), Vincenzo Giuliano e Rosa Isoldi (detta Rossella). Tanti anche i volti nuovi e qualcuno con già una candidatura alle spalle: Raffaele Cammardella, Piero Del Bagno (detto Gino), Elisa Fernicola, Annamaria Lopardo, Ivana Metitieri, Giovanna Valletta (detta Gianna), Gerardo Villari e Carmine Volta.

Volto nuovo invece l’altro candidato a sindaco Gianluca De Lauso, 58 anni, nella vita è un imprenditore e gestisce una società di consulenza. In “Alternativa per Polla” troviamo diversi ex consiglieri dell’attuale maggioranza come Federica Mignoli, prima assessore poi consigliere indipendente, Giuseppe Curcio e Luisa Trafuoci. Tra i nomi presenti si può leggere quello di Pierdomenico Di Benedetto, seduto tra banchi della minoranza e candidato alla carica di sindaco con la lista “Polla Unica”.

Con De Lauso si schiera anche Graciano Donato Antonio Vocca, nella scorsa tornata elettorale candidato a sostegno di Loviso e non eletto, stessa sorte per Vito Panzella. Per Emilio Manzione, Nicolina Mastroberti, Antonio Pucciarelli, Alessia Spera, Maria Volonnino e Fabio Volpe si tratta della prima esperienza.

Concorre per la conquista della fascia tricolore anche Francesco Casciano, 66enne geometra che ha già un passato politico ed è stato candidato alle Elezioni Regionali. Nella lista da lui capeggiata “Per Casciano Sindaco” troviamo persone, alcune delle quali non residenti a Polla, appartenenti alla Polizia Penitenziaria e alla magistratura. I nomi: Daria Cafaro, Ginevra Piccirillo, Michele Maltempo, Anna Maria Postiglione, Massimo Gragnanelli, Corrado Salvatore Fella, Carlo Sacco, Giuseppe Marmo, Antonio Pisacane, Paolo Tierno, Maria Rosaria Miranda e Antonio Coiro.