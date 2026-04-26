E’ sfida a tre a Pertosa per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. In lizza per la carica di Sindaco competono l’attuale primo cittadino Domenico Barba, Sara Manisera e la lista di “Italia dei Diritti” con a capo Luca Martone, candidato non originario del posto.

Barba ci riprova con “Pertosa Futura”, annunciata già da qualche tempo, e insieme a lui tentano di nuovo di sedersi in Consiglio comunale gli uscenti Giuseppe Soldovieri, Giuseppe Lupo, Donato Manisera e Antonio Cafaro. Si aggiungono alla compagine i rappresentanti dell’attuale gruppo di opposizione Vittorio Gagliardi e Rosa Marino. Poi anche alcuni volti nuovi, tra cui Francescantonio Boninfante, Elizabeth D’Aloia, Luigi La Porta e Luigi Zito. A motivare Barba, dunque, è stata la volontà di unire l’esperienza di chi ha già amministrato con la freschezza di chi per la prima volta affronta una campagna elettorale.

Sara Manisera, giornalista freelance conosciuta per diverse battaglie a tutela dell’ambiente e dell’agricoltura, ma anche per l’impegno contro alcune ferite del mondo del lavoro come quella del caporalato, scende in campo con la lista “Pertosa Bene Comune”. Insieme a lei l’ex sindaco ed ex presidente della Fondazione MIdA Francescantonio D’Orilia, oltre a Giovanni Caggiano, Mario Cancro, Anna De Mauro, Alfredo De Sia, Gerardo Isoldi e Antonio Mastrangelo.

La terza lista, capeggiata da Luca Martone, è stata presentata da “Italia dei Diritti”, movimento guidato da Antonello De Pierro. I candidati non risultano residenti a Pertosa o nel comprensorio, dettaglio che lascerebbe presupporre una candidatura più che altro simbolica. Nella squadra Corrado Salvatore Fella, Maria Carmela Celentano, Maria Nacar, Nicola Martone, Luca Hammad Elsayed, Irene Pastori, l’attrice e nome noto del web Loredana Bontempi, Antonio Nuzzo e Andrea Tubia.

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