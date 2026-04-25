Incidente sulla Provinciale Teggiano-Polla. Un’auto si ribalta nello scontro, feriti trasportati in ospedale
Incidente stradale questa sera sulla Provinciale Teggiano-Polla, al confine tra Teggiano e San Pietro al Tanagro.
Per cause da accertare una Fiat Panda e un’Alfa Romeo si sono scontrate per poi finire nei terreni laterali. La Panda, con a bordo una coppia di Sant’Arsenio, si è ribaltata. Nell’altra auto una donna.
Per le operazioni di soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina.
La coppia a bordo della Panda è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale di Polla.
Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per i rilievi.