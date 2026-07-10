La prima Sezione penale del Tribunale di Salerno ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’ex sindaco di Capaccio Paestum e già Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri.

E’ coinvolto nell’inchiesta sul presunto scambio elettorale politico-mafioso con il pregiudicato Roberto Squecco che sarebbe avvenuto nel 2019.

I giudici hanno dunque accolto l’istanza di revoca presentata dai difensori Agostino De Caro e Domenicantonio D’Alessandro e hanno disposto l’obbligo di dimora nel comune di Torchiara.

L’ex sindaco sta affrontando un altro procedimento penale che lo vede accusato di appalti pilotati per la pubblica illuminazione nella città dei Templi. Per quanto riguarda questo lo scorso aprile anche il Tribunale di Vallo della Lucania aveva accolto l’istanza dei difensori disponendo l’obbligo nel comune di residenza.