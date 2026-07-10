Salerno: incendio nell’impianto sportivo parrocchiale a Mariconda. Indagini sulla matrice dolosa
Un incendio si è sviluppato nella notte a Salerno.
A prendere fuoco, per cause da accertare, è stato impianto sportivo parrocchiale nel quartiere Mariconda.
Sul posto sono immediatamente accorsi i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.
Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno dato il via alle indagini per ricostruire la dinamica e individuare eventuali responsabili. Dai primi rilievi pare che si tratti di un rogo di origine dolosa.