Il Torino Football Club ha acquisito dal Venezia Football Club, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore di Roccadaspide Gaetano Oristanio.

Nato il 28 settembre 2002, è cresciuto calcisticamente nelle Giovanili dell’Inter con cui ha vinto il campionato Under 16 e poi il campionato e la Supercoppa Under 17. Nell’estate 2021 viene ceduto in prestito al Volendam, squadra di Seconda Serie olandese con cui ha ottenuto immediatamente la promozione in Eredivisie.

La prima stagione da professionista è terminata con uno score prestigioso: è sceso in campo 35 volte, segnando 7 reti. L’anno successivo viene rinnovato il prestito ed è di nuovo protagonista: 27 presenze, un gol e 3 assist nel massimo campionato olandese.

Il 2023/2024 ha visto Oristanio tornare in Italia in prestito al Cagliari ed esordire, ancora ventenne, in Serie A proprio contro il Toro nel match inaugurale allo Stadio Olimpico Grande Torino il 21 agosto. A fine stagione per lui 27 partite, 2 gol e un assist.

Dopo aver contribuito alla salvezza dei rossoblù arriva il passaggio al Venezia a titolo definitivo dall’Inter. Con i lagunari ha raggiunto 37 presenze, 3 gol e 3 assist. La scorsa stagione ha militato in prestito nel Parma collezionando 21 presenze e un gol tra campionato e Coppa Italia.

Oristanio ha indossato la maglia azzurra con le selezioni giovanili dell’Italia negli Under 17, Under 18, Under 20 e 21.

“Tutto il Torino Football Club accoglie Gaetano Oristanio con un caloroso benvenuto: buon lavoro e sempre Forza Toro!” fanno sapere dalla società piemontese.