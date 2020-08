Sassano: numerosi cani morti avvelenati a Caiazzano. Si indaga sul raccapricciante rinvenimento

E’ una scena raccapricciante quella che si sono trovati davanti agli occhi ieri sera i volontari del Gruppo di Protezione Civile ANPAS Vola Sassano e i medici veterinari dell’ASL di Salerno in via Ascolese nella frazione Caiazzano.

Dopo essere stati allertati, infatti, hanno scoperto nei terreni adiacenti alla strada una serie di cani senza vita, con ogni probabilità morti per avvelenamento. Nello specifico quattro cani adulti e sei cuccioli sono stati trovati privi di vita, mentre altre povere bestie erano agonizzanti.

Presenti sul posto il dottore Cestari dell’U.O.S.D. Veterinaria dell’ASL e Margherita Marra, presidente dell’ANPAS Vola Sassano, con i volontari del Gruppo. Sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione che dovranno appurare cosa sia accaduto dopo l’autopsia che verrà effettuata sui poveri animali.

I cani vivevano in condizioni di randagismo e dunque potrebbero essere stati avvelenati da qualche mano incivile. Non è la prima volta che nel Vallo di Diano si registrano episodi simili, infatti in diversi paesi negli ultimi anni numerosi sono stati i cani o i gatti morti per avvelenamento.

– Chiara Di Miele –