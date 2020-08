San Rufo: domani presentazione del libro “Grazie Ameri, a te Valenti” del giornalista Salvatore Biazzo

Nel Cinquantenario di “90° Minuto”, Salvatore Biazzo racconta in esclusiva attraverso video e sonori i retroscena di una delle più popolari trasmissioni Rai.

Domani, giovedì 13 agosto si terrà la presentazione del libro dal titolo “Grazie Ameri, a te Valenti” nell’Aula Consiliare del Comune di San Rufo alla presenza dello stesso autore.

L’appuntamento, organizzato con il patrocinio del Comune, è in programma alle ore 19.00.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Gerardo Lobosco.

Biazzo ha lavorato per oltre trent’anni in Rai come redattore, inviato e caporedattore. Ha collaborato a “Tutto il calcio..”, “90° Minuto”, alla “ Domenica Sportiva”, al “Processo” di Biscardi, a “Cronache Italiane”, Tg1 Speciale, Tg2 Dossier e Uno mattina sin dalla sua fondazione.

– Chiara Di Miele –