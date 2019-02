Sassano: il 16 febbraio l’ultimo saluto ad Armando, il 23enne morto in un incidente stradale in Piemonte

Verranno celebrati sabato 16 febbraio alle 10.30, nella Chiesa Madre di Sassano, i funerali di Armando Petrillo, il 23enne che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale che si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Borgomanero, in provincia di Novara.

La salma del giovane arriverà a Sassano dal Piemonte nella mattinata di domani, venerdì 15 febbraio.

Armando, che ha vissuto e studiato nel Vallo di Diano, poco tempo fa aveva deciso di raggiungere il padre, che da anni vive in Piemonte insieme al resto della famiglia. Al Nord aveva iniziato anche lui a lavorare presso un’impresa.

Lo scorso weekend il giovane sassanese viaggiava in auto insieme ad un suo amico coetaneo quando, per cause in corso di accertamento, il veicolo ha perso il controllo della strada, ribaltandosi nei pressi di una rotonda a Borgomanero, poco distante da Cureggio, paese in cui abitava. Armando, che viaggiava seduto al lato passeggero, ha perso la vita sul colpo.

Oggi Cureggio ha salutato per l’ultima volta lo sfortunato 23enne con un Santo Rosario.

– Chiara Di Miele –

Articolo correlato:

11/2/2019 – Al Nord per lavorare, perde la vita in un incidente stradale. Sassano piange nel ricordo di Armando