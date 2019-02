Domani, venerdì 15 febbraio, alle ore 15.30, presso la Sala A dell’ospedale “San Carlo” di Potenza, si terrà il secondo appuntamento della manifestazione “Ali…menti: una rete per guarire” dal titolo “Ricerca sui DCA: modelli di intervento a confronto”.

L’evento è organizzato dalle Associazioni Alba Lucana, Un Passoavanti e 10 Magnitudo Life DCA, in collaborazione con il Consiglio regionale, l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”, l’Azienda Sanitaria Potenza e l’Azienda Sanitaria Matera, l’Università della Basilicata e il Comitato Unico di Garanzia.

Obiettivo della manifestazione è di creare un confronto costante e costruttivo tra realtà territoriali che operano nella prevenzione e nell’intervento dei Disturbi Alimentari, problema complesso e in crescita esponenziale tra adolescenti e pre-adolescenti.

Ospiti di eccezione Laura Dalla Ragione, Presidente della Società Scientifica per la riabilitazione nei DCA SIRIDAP e Direttore della Rete per i Disturbi Alimentari dell’USL 1 dell’Umbria, ed Emilio Franzoni, Direttore Responsabile di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico del S. Orsola Malpighi di Bologna.

Nella seconda parte del convegno interverranno Rossella Bonifacio, Responsabile Facente Funzioni del Centro DCA G. Gioia di Chiaromonte, e Giovanna Di Pede, Responsabile Unità Operativa Semplice Dipartimento Disturbi della Condotta Alimentare.

In chiusura si terrà una tavola rotonda in cui istituzioni e Università a confronto rifletteranno su possibili ricerche scientifiche proponibili per conoscere approfonditamente il territorio lucano.

– Chiara Di Miele –