Sapri: i Carabinieri vanno a casa per arrestarlo e lui li ferisce e tenta la fuga. Trasferito in carcere
Trambusto questo pomeriggio a Sapri quando un 49enne ha dato in escandescenze alla vista dei Carabinieri.
I militari hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo in località Timpone per un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lagonegro a seguito di diversi episodi di violenza.
L’ultimo in ordine di tempo è stata il tentativo di appiccare fuoco ad un’abitazione.
L’uomo si è scagliato contro i carabinieri ferendoli e poi ha tentato la fuga a piedi. Da qui ne è scaturito un inseguimento che si è concluso dopo un paio di chilometri.
Il 49enne è stato assicurato alla giustizia e condotto in carcere a Salerno con l’aggravante di aggressione a Pubblico Ufficiale.