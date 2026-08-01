Trambusto questo pomeriggio a Sapri quando un 49enne ha dato in escandescenze alla vista dei Carabinieri.

I militari hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo in località Timpone per un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lagonegro a seguito di diversi episodi di violenza.

L’ultimo in ordine di tempo è stata il tentativo di appiccare fuoco ad un’abitazione.

L’uomo si è scagliato contro i carabinieri ferendoli e poi ha tentato la fuga a piedi. Da qui ne è scaturito un inseguimento che si è concluso dopo un paio di chilometri.

Il 49enne è stato assicurato alla giustizia e condotto in carcere a Salerno con l’aggravante di aggressione a Pubblico Ufficiale.