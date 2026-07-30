Momenti di forte tensione nella serata di oggi a Sapri, dove un 49enne del posto è stato fermato mentre tentava di appiccare il fuoco a un’abitazione nella frazione del Timpone.

L’episodio ha richiesto un immediato intervento delle Forze dell’ordine e dei soccorritori, evitando che la situazione potesse degenerare e provocare conseguenze ben più gravi. Secondo quanto emerso, il 49enne sarebbe lo stesso protagonista di alcuni episodi di minacce avvenuti nei giorni scorsi ai danni di una giovane di 22 anni, vicenda già seguita dalle autorità competenti.

L’allarme è scattato non appena è stato segnalato il tentativo di incendio. Sul posto sono giunti in pochi minuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sapri, che hanno bloccato l’uomo e messo in sicurezza l’area interessata. Il 49enne è stato denunciato.

Contestualmente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino, impegnati nelle verifiche e nelle operazioni necessarie per scongiurare il propagarsi delle fiamme, mentre il personale sanitario del 118 della Pubblica Assistenza New Geo ha prestato le prime cure e l’assistenza.

Il 49enne è stato affidato ai sanitari, che hanno disposto il suo trasferimento presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale di Vallo della Lucania. Nella struttura sanitaria l’uomo è stato preso in carico dal personale medico specializzato per gli accertamenti e le cure del caso.