Dramma all’alba ad Agropoli dove è stato trovato senza vita Paolo Abate, un 59enne residente nella frazione Moio Alto che era scomparso da casa ieri sera.

I familiari avevano allertato i soccorsi non vedendolo rientrare. Ricerche serrate durante la serata e anche nella notte da parte dei Carabinieri della locale Compagnia diretti dal Capitano Colella, dei volontari della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e dei sanitari della Croce Rossa.

Questa mattina all’alba il suo corpo senza vita è stato individuato da un parente poco distante da un casolare in località Vallone San Pietro. I militari dell’Arma dovranno chiarire le cause del decesso e fare luce su quanto accaduto.

Scossa la comunità di Agropoli dove l’uomo era molto conosciuto e stimato da tanti.

“È tanta la tristezza e il rammarico per il tragico episodio avvenuto questa mattina, che ha portato al ritrovamento di un nostro concittadino, purtroppo senza vita. Aveva fatto perdere le sue tracce ieri sera, poco dopo le 21, quando i familiari hanno allertato i soccorsi. Fin da subito sono stati operativi Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Protezione civile. Ma le ricerche, per le quali ringrazio tutti, andate avanti fino a tarda notte non hanno dato purtroppo l’esito sperato. Questa mattina la notizia del ritrovamento da parte dei familiari, ai quali esprimiamo il nostro cordoglio e la vicinanza” fa sapere il sindaco Mutalipassi.