Macabro ritrovamento questa mattina nei pressi dello svincolo di Angellara a Vallo della Lucania dove è stato trovato un cane morto nell’atrio di un palazzo.

La scoperta ha suscitato rabbia tra i residenti che avrebbero sentito un rumore sinistro. Si ipotizza che il povero animale sia stato lanciato da un piano alto di un’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali, le Guardie zoofile e il personale veterinario dell’Asl per effettuare gli accertamenti necessari. Gli inquirenti dovranno chiarire se si è trattato di un maltrattamento nei confronti dell’animale o di un evento fortuito.

Dai rilievi effettuati e dalle testimonianze raccolte si potrà fare luce sulla vicenda.