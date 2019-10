Sanzioni POS obbligatorio a partire dal 1° luglio 2020 – a cura dello Studio Viglione Libretti

A partire dal 1° luglio 2020 scatteranno le multe per professionisti, artigiani e commercianti che non accettano i pagamenti col bancomat di qualsiasi importo.

Sono due le multe previste per chi non accetta pagamenti tracciabili, come viene sancito dall’articolo 22 del DL Fiscale. La prima prevede una sanzione di 30 euro, la seconda consiste nell’aggiunta del 4% del valore della transazione negata al cliente.

La sanzione proporzionata al valore della transazione potrebbe però saltare. Il POS in realtà è obbligatorio dal 2012, grazie al decreto legge numero 179 del 2012 introdotto dal Governo Monti. Nei fatti però la situazione è ben diversa: senza la previsione di vere e proprie sanzioni, sono tantissimi gli esercenti che hanno potuto evitare il POS e tutti i costi che ne conseguono.

Da luglio 2020 non sarà più possibile negare la possibilità ai contribuenti di pagare tramite moneta elettronica. Per i commercianti sarà un 2020 ricco di nuove regole e anche rischi di venire sanzionati: come conferma l’articolo 22 del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, sono previste multe salate (da 100 a 500 euro) per gli esercenti che rifiuteranno il codice fiscale dei clienti o non ne trasmetteranno i dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della partecipazione alla lotteria degli scontrini, che partirà dal 1° gennaio 2020.

Si delinea sempre di più il piano antievasione di Conte, con una strategia che prevede controlli sui conti correnti, incentivi all’uso di pagamenti tracciabili e allo stesso tempo la riduzione dell’uso del contante.

