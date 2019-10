Sequestro rifiuti speciali nel Vallo di Diano. Il sindaco di Sant’Arsenio:”Convocherò un tavolo tecnico”

“Ci complimentiamo con il Capitano Davide Acquaviva e con l’Arma dei Carabinieri per la brillante operazione portata a termine a tutela dell’Ambiente e della Salute nei nostri territori“.

Ad affermarlo è il primo cittadino di Sant’Arsenio, Donato Pica, insieme a tutta l’Amministrazione comunale in seguito all’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che, nella zona industriale di Polla, hanno scoperto un camion proveniente da un’impresa operante nel settore edilizio con a bordo 6 cisterne da 1000 litri contenenti idrossido di potassio, utilizzato come detergente alcalino per applicazione industriale. Il trasporto stava avvenendo senza alcuna autorizzazione e senza un formulario per l’identificazione dei rifiuti.

“Assicuriamo come Amministrazione comunale la massima collaborazione – ha affermato il sindaco Pica -. Quale sindaco ed autorità sanitaria locale convocherò a breve un tavolo tecnico composto da tutti i Soggetti Istituzionali competenti in materia di Ambiente e di Rifiuti“.

L’idea della convocazione del tavolo tecnico è condivisa anche dal primo cittadino di Polla, Rocco Giuliano, che chiede, inoltre, al Ministro dell’Ambirne Sergio Costa un’iniziativa di monitoraggio del territorio “al fine di scongiurare la possibilità che il Vallo di Diano possa divenire la nuova Terra dei Fuochi“.

– Paola Federico –

