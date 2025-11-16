Sangue sull’A2. Non ce l’ha fatta il motociclista coinvolto in uno scontro con un camion a Campagna
Non ce l’ha fatta il motociclista rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata sull’A2 del Mediterraneo allo svincolo di Campagna.
Il centauro, un 45enne di Giffoni Valle Piana, si è scontrato con un camion per cause in corso di accertamento e da subito le sue condizioni sono apparse gravissime.
E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale ad Eboli dove, nonostante tutti gli sforzi dei medici per salvarlo, ha smesso di vivere nel pomeriggio.
Sulla dinamica del fatale scontro sono in corso le indagini da parte della Polizia Stradale che è intervenuta sul posto insieme alle squadre di Anas.
