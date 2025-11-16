Per la Gelbison arriva un’altra sconfitta, la quarta in undici giornate e la classifica dei rossoblù comincia a farsi delicata anche se non proprio pesante. Il campo amico del Valentino Giordano di Castelnuovo Cilento si conferma bestia nera e a distanza di due settimane arriva una bruciante battuta d’arresto al cospetto del Messina che, seppur in classifica si presenta da fanalino di coda in virtù di una pesante penalizzazione di 14 punti, sulla carta sarebbe nella parte alta e lo conferma l’esito del match che ha visto i giallorossi dello Stretto passare in terra cilentana.

I due tecnici cambiano poco o niente rispetto alle formazioni schierate nel turno precedente, l’unica novità la presenta Pippo Romano, timoniere degli isolani, il quale mette dall’inizio Saverino che poi sarà l’uomo partita. Di contro Agovino si affida inizialmente allo stesso undici che ha pareggiato sul campo della capolista Igea Virtus. La prima frazione scorre senza troppe azioni degne di rilievo. Da segnalare all’inizio un penalty reclamato dai rossoblù di casa, poi una iniziativa di Tourè per gli ospiti neutralizzata da Samba, per il resto il match staziona nella zona mediana e le squadre rientrano all’intervallo con lo stesso punteggio con cui hanno iniziato.

Nella ripresa la gara si sblocca, ci pensa Saverino a rompere l’equilibrio approfittando di una leggerezza difensiva dei cilentani. Una rete che induce Agovino a cambiare qualcosa per tentare di rimettere in piedi la gara. Il match per i cilentani però stenta a decollare e il Messina riesce a chiudere senza particolari affanni la reazione apparsa poco incisiva da parte di Viscomi e company.

Da segnalare solo due occasioni degne di rilievo: un tiro decentrato di Liurni, respinto da Sorrentino, e una conclusione in diagonale di Semeraro, poi poco o nulla. Di contro il Messina proprio nel recupero ha la palla del raddoppio ma non la sfrutta, in ogni caso si aggiudica il match e conquista tre punti utili a proseguire nella risalita, mentre la Gelbison scivola pericolosamente a un solo punto dalla zona rossa dei playout e domenica rende visita all’Atlhetic Palermo che continua a sorprendere e vincere e si colloca nella parte alta. In casa Gelbison non resta che da provare a invertire il trend.