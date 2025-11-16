Grave incidente in autostrada questa mattina sull’A2 del Mediterraneo allo svincolo di Campagna in direzione Sud.

Per cause da accertare si è verificato un violento scontro tra un camion e una moto. Il centauro è stato sbalzato sull’asfalto riportando gravi ferite. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Sul posto le squadre Anas per ripristinare la viabilità e gli agenti della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente.