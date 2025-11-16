Intervento complesso dei Vigili del Fuoco questa mattina in località Cardile di Gioi Cilento.

Contattati dalla sala operativa del 118, i caschi rossi del Distaccamento di Vallo della Lucania sono intervenuti per soccorrere una donna ultraottantenne caduta in casa e con probabili fratture.

Tramite una manovra in corda hanno imbracato la malcapitata, dopo averla posizionata su una barella, e l’hanno calata giù dal balcone per poi affidarla alle cure del 118. L’anziana è stata poi portata in ospedale.

Tale manovra è spesso necessaria soprattutto quando si interviene nei centri storici o in zone comunque poco accessibili dai mezzi di soccorso.