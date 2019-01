San Valentino tra buon cibo e percorsi SPA a “L’Araba Fenice Hotel & Resort” di Altavilla Silentina

Per San Valentino, l’evento d’eccellenza dedicato agli innamorati, “L’Araba Fenice Hotel & Resort” ad Altavilla Silentina ha pensato di coinvolgere totalmente i sensi di chi vuole festeggiare l’amore.

Il 14 febbraio sarà possibile deliziarsi nel corso di una cena romantica di cinque portate ideata dallo Chef Ciro De Marino da degustare nel raffinato Ambrosia Stylish Restaurant, avvolti dalla musica dal vivo e dalla voce pop di Tania Ricco.

Inoltre sarà possibile vivere un soggiorno in una delle Exclusive Room dell’Hotel arricchito da un percorso SPA con massaggio sensoriale di coppia all’interno del nuovo Centro Benessere Astrea.

Il Menù di San Valentino prevede un’entrée con una piccola zuppetta con fregola sarda, seppie, gamberetti, calamari e cannolicchi, antipasto con sandwich di salmone e orata al pane profumato alle erbe con crema di scarola, olive, capperi e pinoli, per primo cavatelli di pasta fresca con vongole, cacioricotta cilentana e pesto di mandorle, trancio di ombrina con carote viola e millefoglie di carciofi come secondo piatto e per concludere in dolcezza sablè croccante alla nocciola glassato con cioccolato fondente Valrhona 70% e pralinato con ganache al cioccolato bianco su spennellata di frutti di bosco. Il costo del menù è di 45 euro a persona (acqua e vino inclusi).

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0828/1992328 – Whatsapp/Telegram al 393/8191040 – mail all’indirizzo reception@arabafenicespa.c om.

– Chiara Di Miele –

