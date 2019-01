Uomo trovato senza vita nella cabina di un camion parcheggiato nell’area industriale di Viggiano

Una tragedia si è consumata in serata a Viggiano, dove il corpo di un uomo è stato rinvenuto privo di vita all’interno di un camion.

Si tratta di un camionista di 56 anni, di origini uruguaiane ma residente in Lombardia, che lavorava per conto di un’azienda impegnata nell’indotto petrolifero della Val d’Agri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso e i Carabinieri della Compagnia di Viggiano, per i rilievi del caso. Nulla da fare per l’uomo che, stando ai primi accertamenti sul corpo, sarebbe morto per cause naturali. Un malore improvviso sarebbe la causa del decesso.

L’uomo è stato ritrovato senza vita nella cabina del camion, parcheggiato nelle vicinanze dell’area industriale di Viggiano.

