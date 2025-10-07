Stavano rubando prodotti in un negozio, ma il titolare se n’è accorto e ha chiamato la Polizia.

E’ quanto accaduto nei giorni scorsi a Salerno, in un noto esercizio commerciale, dove gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato, diretti dal Vice Questore Lara Cianciulli, sono intervenuti a seguito di una segnalazione per un furto in atto.

Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti hanno identificato il titolare dell’esercizio, un cittadino cinese di 41 anni, il quale ha riferito di aver notato due individui aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali del reparto cosmetici. Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza interno il commerciante si è accorto che i due stavano nascondendo diversi prodotti all’interno di uno zaino.

Alla vista del proprietario, uno dei due si è dato alla fuga portando con sé la refurtiva, mentre il secondo è stato bloccato prontamente dai poliziotti intervenuti sul posto.

L’intervento, riconducibile ai servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno e finalizzati al contrasto dei fenomeni predatori, ha consentito di denunciare un rumeno di 56 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di furto aggravato in concorso.

Proseguono le indagini finalizzate all’identificazione del secondo ladro che è riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo degli agenti.

