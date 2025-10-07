Nuova udienza, al Tribunale di Lagonegro, del processo di primo grado per la morte di Lorenzo Pio Coronato, il giovane di Ispani che perse la vita nell’agosto 2022 in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 luglio dello stesso anno, lungo la Strada Statale 18, all’ingresso di Policastro Bussentino.

Unico imputato per omicidio stradale è un carabiniere in servizio presso la Compagnia di Sapri, alla guida della Ford Focus coinvolta nello scontro con lo scooter condotto dal 18enne.

In aula, per la parte civile, era presente l’avvocato Alfonso Vozza, il quale ha fortemente criticato l’impianto investigativo iniziale, definendolo carente. Vozza ha sottolineato come solo grazie all’intervento diretto della Procura ed alla nomina di un consulente tecnico sia stato possibile accertare elementi fondamentali, come la presunta manovra di inversione a U da parte dell’imputato, ritenuta alla base del tragico impatto. Inoltre, sempre secondo il legale, la condotta di Lorenzo Pio non ha avuto alcun peso causale nella dinamica e l’imputato non si è mai presentato in aula né ha chiesto scusa alla famiglia della vittima.

Per la difesa del carabiniere, neanche oggi presente in aula, l’avvocato Francesco Di Paola ha chiesto una nuova perizia tecnica e il riconoscimento delle attenuanti generiche. L’avvocato Luigi Ditaranto, rappresentante della compagnia assicurativa dello stesso imputato, ha invece chiesto l’assoluzione del carabiniere, sostenendo che non vi sia la certezza della sua responsabilità penale. Per Ditaranto la manovra di inversione a U del militare dell’Arma non è stata accertata e c’è anche un concorso di colpa della vittima, poiché, per lo stesso legale dell’assicurazione dell’imputato, Lorenzo Pio procedeva a velocità superiore ai 50 km/h.

Il giudice Edvige Centore ha fissato la prossima udienza per il 17 dicembre.

In aula erano presenti la madre di Lorenzo Pio, Marie Therese Mega, il padre Carlo Coronato, i nonni materni ed un gruppo di amici e compagni di scuola del giovane, il cui ricordo resta ancora vivo nella comunità del Golfo di Policastro.

