E’ Edmondo Cirielli il candidato per il centrodestra alla Presidenza della Regione Campania.

L’attuale viceministro degli Affari Esteri e delegato della Cooperazione Internazionale scende in campo ed è pronto a sfidare Roberto Fico nelle Elezioni Regionali che si terranno il 23 e 24 novembre.

Dopo varie settimane è arrivata l’ufficialità da parte di Fratelli d’Italia che oggi ha pubblicato una nota: “Il candidato che Fratelli d’Italia sosterrà per la Presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli. Profondamente radicato sul territorio, ha esperienza e la necessaria capacità per poter affrontare la sfida non semplice di ridare alla Campania lo stesso buongoverno che Giorgia Meloni sta dando alla nazione insieme agli amici alleati del centrodestra”.

Cirielli, 61 anni, è originario di Nocera Inferiore ed è un Generale dell’Arma dei Carabinieri in congedo. Storico esponente di Fratelli d’Italia, vanta una lunga e consolidata carriera politica.