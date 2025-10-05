Ladri in azione a Salerno.

Questa volta ad esser preso di mira da ignoti un negozio di oggetti per la casa nel quartiere Pastena. Avrebbero agito in due riuscendo a riempire uno zaino di merce, ma una commessa si è accorta del furto e ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine.

Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia che hanno bloccato uno dei due malviventi, mentre sono state avviate le indagini per risalire al complice che si è dato alla fuga.

Resta alta la tensione a Salerno che si sente sotto assedio dei ladri.