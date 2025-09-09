Salerno: rubano un furgone e scardinano la colonnina di un distributore di carburante, ma i carabinieri li mettono in fuga
Cercano di rubare il denaro contante nella colonnina dei pagamenti per il rifornimento self service di un distributore di carburanti in via Allende a Salerno.
E’ accaduto nella notte quando una banda ha agito ai danni del distributore dopo aver rubato un furgone Fiat Ducato con cui è stata distrutta la colonnina.
Il colpo però non è andato a segno grazie all’arrivo sul posto dei Carabinieri della locale Compagnia, diretti dal Maggiore Antonio Corvino, che hanno messo in fuga i ladri.
Ingenti i danni arrecati all’attività, mentre il furgone è stato abbandonato dagli ignoti e successivamente sequestrato dai militari dell’Arma.
Proseguono le indagini per risalire all’identità di chi ha agito.
Solo pochi giorni fa a Polla è stato messo a segno un colpo simile ai danni di un distributore lungo la Statale 19.