La Regione Campania ha presentato il ricorso al TAR contro il Ministero della Salute per quanto riguarda il Piano di rientro. Questa mattina il Presidente Vincenzo De Luca ne ha dato notizia al “Ruggi” di Salerno.

“Ci auguriamo ovviamente che il Tribunale Amministrativo faccia quello che non ha fatto il Ministero della Salute, cioè applichi la legge dello Stato anziché fare ritorsioni politiche assolutamente vergognose” ha dichiarato.

La Regione ha notificato il ricorso con cui si impugna innanzi al TAR Campania il diniego opposto dal Ministero della Salute nella seduta del 4 agosto scorso alla fuoriuscita dal regime di Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Nel ricorso viene denunciata l’illegittimità del diniego opposto, tenuto conto che la Regione è strutturalmente in equilibrio finanziario sin dal 2013 e sul piano strettamente sanitario-assistenziale la stessa ha anche ampiamente raggiunto i livelli di garanzia nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.